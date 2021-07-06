موعد وكيفية مشاهدة قمة مباريات اليوم بين ايطاليا واسبانيا في يورو 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد وكيفية مشاهدة مباراة ايطاليا واسبانيا في قمة مباريات اليوم الثلاثاء بنصف نهائي بطولة يورو 2020 والمقرر لها في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش.

تُقام مباراة اسبانيا وايطاليا في نصف نهائي بطولة يورو 2020، على ملعب ويمبلي بمدينة لندن في إنجلترا، وبحضور جماهيري كبير.

صعد منتخب اسبانيا إلى دور نصف النهائي بعد فوزه على منتخب سويسرا بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي (1-1)، بينما تأهل منتخب ايطاليا بعد إقصاءه المصنف الأول عالميًا منتخب بلجيكا بنتيجة (2-1).

ويدخل منتخب اسبانيا المباراة بصفوف مكتملة حيث استعاد خدمات الظهير الأيسر خوسيه جايا بعدما تعافى من إصابة خفيفة حرمته من المشاركة في المباراة الماضية.

بينما سيفتقد منتخب ايطاليا خدمات الظهير الأيسر المتألق ليوناردو سبيانزولا الذي غادر معسكر المنتخب لإصابته بمزق في وتر إكيليس، وحاجته إلى جراحة، كما سيغيب أليساندرو فلورينزي بسبب الإصابة ايضًا.

ويحين موعد مباراة اسبانيا وايطاليا، يوم الثلاثاء 6 يوليو 2021، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 23:00 بتوقيت عمان.

وينقل بث مباشر مباراة اسبانيا وايطاليا في بطولة يورو 2020، على قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و2، بصوت المعلق الرياضي العماني “خليل البلوشي”، كما ينقل بشكل مجاني على TRT 1 HD التركية، وZDF HD الألمانية.

حكم مباراة اسبانيا وايطاليا

سيتولى الحكم الألماني الحاصل على الدكتوراة في القانون “فيليكس بريتش“، والذي بدأ التحكيم في الدوري الألماني عام 2004 وحصل على الشارة الدولية في عام 2007، إدارة مباراة اسبانيا وايطاليا في نصف نهائي بطولة يورو 2020.

وقد أدار بريتش أول مباراة دولية له في أكتوبر 2007، حيث تولى مسؤولية فوز رومانيا بنتيجة (2-0) على لوكسمبورج في التصفيات المؤهلة إلى يورو 2008.

وتعد مواجهة برشلونة وتشيلسي في الذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2011، هي إنطلاقة فيليكس بريتش الحقيقية وانتهت بفوز البلوز على حامل اللقب حينها.

ولمع بريق بريتش في 2014 بعدما تولى إدارة المباراة النهائية للدوري الأوروبي “يورباليج” بين إشبيلية وبنفيكا، ووصل إلى القمة في عام 2017 عندما أدار نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد ويوفنتوس.

أما عن البطولة الحالية “يورو 2020″، فقد أدار فيها الحكم البالغ من العمر 45 عامًا 4 مباريات، الأولى كانت بين هولندا وأوكرانيا ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات، وأشهر فيها بطاقة صفراء واحدة، ولم يحتسب أي ضربة جزاء.

والثانية كانت بين منتخب بلجيكا وفنلندا لحساب الجولة الثالثة في دور المجموعات، ولم يشهر فيها أي بطاقة ملونة، كما لم يحتسب أي ضربة جزاء، والثالثة بين بلجيكا والبرتغال في ثمن النهائي واستعمل فيها البطاقة الصفراء 5 مرات، والأخيرة بين انجلترا واوكرانيا ولم يستخدم فيها أي بطاقة.

الجدير بالذكر أن بريتش إدارة مباراة سابقة جمعت اسبانيا وايطاليا في تصفيات كأس العالم 2018، وانتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، واستخدم فيها البطاقة الصفراء 3 مرات، واحتسب ضربة جزاء لصالح الآزوري أتى منها هدف التعديل.