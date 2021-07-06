صفقات الاهلي | مدرب جالطة سراي يُصر على التعاقد مع ديانج

أصر المدير الفني لفريق جالطة سراي التركي فاتح تريم، على التعاقد مع لاعب وسط النادي الاهلي المالي أليو ديانج، خلال الميركاتو الصيفي 2021، قبل مباراته الهامة أمام أيندهوفن الهولندي.

وتعاقد الاهلي مع المالي أليو ديانج في صيف 2019 مقابل مليون و100 ألف يورو، وشارك الدبابة المالية في 36 مباراة الموسم الماضي، سجل هدفًا وصنع 4 تمريرات حاسمة، وينتهي عقده مع النادي في عام 2026.

ويرغب فاتح تريم في التعاقد مع ديانج سريعًا للمشاركة في مباراة جالطة سراي مع ايندهوفن الهولندي، والمُقرر لها في الـ21 يوليو المقبل على ملعب فيليبس، على أن تقام مباراة العودة في 28 من الشهر ذاته بتركيا، ضمن منافسات الدور الثاني المؤهل لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقدم نادي جالطة سراي عرضًا لإدارة الأهلي بقيمة 4 ملايين يورو وهذا السعر الذي حدده فريق الكشافة في النادي، وأوصى بالتعاقد مع صاحب الـ23 عامًا، لأنه مستقبل الفريق، حسبما ورد بصحيفة “Takvim” التركية.

وأوضحت الصحيفة أن النادي الاهلي يريد الحصول على 8 مليون يورو من أجل بيع ديانج، الذي تم وضعه على قائمة العديد من الأندية ترغب في التعاقد معه، كما أشارت إلى أن الإدارة ستبيعه هذا الموسم.