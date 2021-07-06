عاجل | تشكيلة اسبانيا الاساسية امام ايطاليا في نصف نهائي يورو 2020

أعلن المدرب لويس إنريكي تشكيلة منتخب اسبانيا الاساسية للمباراة المرتقبة امام ايطاليا في نصف نهائي بطولة يورو 2020، ضمن أهم مباريات اليوم الثلاثاء 6-7-2021.

يدخل منتخب اسبانيا المباراة بصفوف مكتملة حيث استعاد خدمات الظهير الأيسر خوسيه جايا بعدما تعافى من إصابة خفيفة حرمته من المشاركة في المباراة الماضية أمام سويسرا.

وشهدت تشكيلة منتخب اسبانيا الاساسية امام ايطاليا اليوم، عودة إيريك جارسيا في مركز قلب الدفاع رفقة إيمريك لابورت، بعد غيابه عن المباراة الماضية لصالح باو توريس.

وقرر إنريكي عدم الاعتماد على مهاجم صريح في مواجهة الطليان، بعدما خذله الثنائي، ألفارو موراتا، وجيرارد مورينو بإداء مذرٍ خلال المباريات الماضية.

وسيقود الثلاثي، فيران توريس، ميكيل أويارزابال، وداني أولمو الخط الهجومي للمنتخب الإسباني، بعدما شارك توريس رفقة مورينو وبابلو سارابيا في المباراة الماضية أمام المنتخب السويسري.

والتالي تشكيلة منتخب اسبانيا الاساسية اليوم:

أوناي سيمون

سيزار أزبيليكويتا – إيريك جارسيا – إيمريك لابورت – جوردي ألبا

كوكي – سيرجيو بوسكيتس – بيدري لوبيز

فيران توريس – ميكيل أويارزابال – داني أولمو