عاجل | تشكيلة ايطاليا الاساسية امام اسبانيا في نصف نهائي يورو 2020

أعلن المدرب روبرتو مانشيني تشكيلة منتخب ايطاليا الاساسية للمباراة المرتقبة امام اسبانيا في نصف نهائي بطولة يورو 2020، ضمن أهم مباريات اليوم الثلاثاء 6-7-2021.

يغيب عن تشكيلة منتخب ايطاليا الاساسية في مباراة اليوم امام اسبانيا، الظهير الأيسر المتألق ليوناردو سبيانزولا الذي غادر معسكر المنتخب لإصابته بمزق في وتر إكيليس في المواجهة الماضية أمام بلجيكا، وحاجته إلى جراحة.

كما سيغيب الظهير الأيمن أليساندرو فلورينزي الذي لم يتعاف بعد من الإصابة التي تعرض لها في ربلة الساق خلال مشاركته في المباراة الافتتاحية أمام تركيا.

وقرر روبرتو مانشيني الدفع بظهير نادي تشيلسي الإنجليزي، إيمرسون بالميري، في الجهة اليسرى، على أن يلعب جيوفاني دي لورينز على اليمين.

وواصل مانشيني اعتماده على ثنائية جورجيو كيليني وليوناردو بونوتشي في مركز قلب الدفاع، وسيقود النجم لورينزو إنسيني خط الهجوم رفقة إيموبيلي وكييزا.

وجاءت تشكيلة منتخب ايطاليا الاساسية كالتالي:

جيانلويجي دوناروما

إيمرسون بالميري – جورجيو كيليني – ليوناردو بونوتشي – جيوفاني دي لورينز

ماركو فيراتي – جورجينيو – نيكولو باريلا

لورينزو إنسيني – شيرو إيموبيلي – فيديريكو كييزا