السعودية تقهر الجزائر في مصر وتتوج باللقب الثاني ببطولة كأس العرب للشباب

قهر المنتخب السعودي نظيره الجزائري بعد فوزه عليه بهدفين مقابل هدف واحد، ويتوج بلقب بطولة كأس العرب للشباب، للمرة الثانية في تاريخه، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي بمدينة القاهرة في مصر.

وسجل هدفي منتخب السعودية كل من، مصعب الجوير في الدقيقة (3)، ومحمد سليمان بكر في الدقيقة (77)، في المقابل أحرز عادل بولبينة الهدف الوحيد لمنتخب الجزائر في الدقيقة (54).

وسبق للمنتخب السعودي تحقيق لقب كأس العرب تحت 20 سنة للمرة الأولى، في نسخة 1985، بينما لم يشهد هذا اللقب زيارة سجل بطولات منتخب الجزائر من قبل.

وتأهل منتخب الجزائر الى ربع نهائي كأس العرب تحت 20 سنة، بعدما احتل وصافة المجموعة الأولى التي كانت تضم كل من، مصر، النيجر، وموريتانيا، برصيد 4 نقاط.

وعبر محاربو الصحراء إلى نصف النهائي من بوابة المنتخب المغربي بركلات الترجيح (4-3)، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وصعد إلى النهائي على حساب تونس بنتيجة (2-0).

في المقابل، حجز منتخب السعودية مقعده في دور ربع النهائي من المركز الثاني بالمجموعة الرابعة التي كانت تضم تونس، اليمن، وأوزبكستان، بعدما جمع 6 نقاط.

وصعد المنتخب السعودي إلى نصف النهائي على حساب حامل اللقب “منتخب السنغال” بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي (1-1)، قبل أن يتأهل إلى النهائي على حساب مصر بنتيجة (3-2).

السعودية تُحبط الريمونتادا وتتوج باللقب

انطلقت صافرة بداية مباراة الجزائر والسعودية من الحكم الإماراتي “سلطان محمد صالح يوسف الحمادي”، في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، 16:00 بتوقيت الجزائر، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت عمان.

ودخل منتخب الجزائر المباراة بالتشكيلة التالية: نبيل وناس – ريان دهيليس – صالح بن دريس – عبد الرزاق مهرة – مهدي توينتي – عفاري شكال – ياسين تيطراوي – آدم دجوي – يونس آيت عامر – عصام بو عون – عادل بولبينة.

بينما بدأ المنتخب السعودي بالتشكيل الآتي: أسامة المرمش – سليمان هزازي – محمد الدوسري – محمد سليمان – عبد العزيز الفرج – عبد الملك العييري – فيصل الصبياني – عبد الله الزيد – مصعب الجوير – عبد العزيز العليوة – عبد الله رديف.

أنهى المنتخب السعودي الشوط الأول متقدمًا في النتيجة بهدفٍ دون مقابل سجله، مصعب الجوير، في الدقيقة الثالثة، بعد خطأ فادح من دفاع الجزائر.

واستغل لاعب نادي الهلال السعودي تمريرة مدافع منتخب الجزائر بالخطأ داخل منطقة الجزاء، بعد انطلاقة سريعة مكنته من اللحاق بالكرة قبل مدافعي الافناك، وسدد كرة مباشرة بخارج القدم سكنت شباك الحارس نبيل وناس.

وأضاع عبد الله رديف فرصة إضافة الهدف الثاني لمنتخب السعودية في الدقيقة (18)، بعدما أهدر ضربة جزاء تصدى لها الحارس الجزائري ببراعة.

وفي الشوط الثاني، وبالتحديد عند الدقيقة (53) نجح منتخب الجزائر في تعديل النتيجة عبر المهاجم “عادل بولبينة”، بعدما قابل عرضية أتت من الجهة اليسرى بتسديدة على الطائر استقرت في الشباك السعودية.

ولكن عاد منتخب السعودية من جديد ليأخذ الأفضلية بالهدف الثاني عن طريق مدافع النادي الاهلي السعودي “محمد سليمان بكر” عند الدقيقة (77)، إثر تسديدة على الطائر لعرضية جاءت من ضربة ركنية.

وحاول المنتخب الجزائري العودة بالنتيجة في الدقائق المتبقية من المباراة، ولكنه وجد دفاعًا صلبًا من منتخب السعودية، لتنتهي بفوز الأخضر على الأفناك بهدفين مقابل هدف واحد.