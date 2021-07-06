شكرا لقرائتكم خبر «فخورون بكم».. السعودية للأولمبياد بأكبر بعثة في تاريخها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشهد أولمبياد طوكيو التي ستقام في الفترة من 22 يوليو الحالي وحتى 7 أغسطس المقبل، مشاركة السعودية بأكبر بعثة في تاريخها.

وكتب وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي أمس عبر حسابه الشخصي في تويتر «بفضل الله ثم بفضل الدعم اللا محدود من مولاي خادم الحرمين الشريفين، واهتمام ومتابعة سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - أكبر بعثة أولمبية سعودية في تاريخ الأولمبياد تتواجد في طوكيو 2021».

ووجه وزير الرياضة للمشاركين في الأولمبياد رسالة جاء فيها «فخور بكم جميعا».

وحسم 10 لاعبين في مختلف الألعاب إضافة إلى المنتخب الأولمبي لكرة القدم، تأهلهم إلى الأولمبياد من خلال تصفيات ومشاركات انتزعوا خلالها الأرقام المطلوبة للتأهل.

على الصعيد نفسه، تغادر إلى رومانيا اليوم بعثة المنتخب الأولمبي تحت 23 عاما لإقامة المرحلة السادسة الأخيرة من الإعداد لأولمبياد طوكيو، والتي تتضمن خوض مباراتين وديتين ضد رومانيا يومي 10 و13 يوليو الحالي، على أن تغادر البعثة من رومانيا إلى اليابان مباشرة بعد انتهاء المعسكر.

وكان المدير الفني للمنتخب الأولمبي، الوطني سعد الشهري أعلن أمس بعد الفراغ من معسكر الرياض، قائمة الأخضر النهائية المشاركة في منافسات دورة الألعاب الأولمبية والتي يحل فيها المنتخب السعودي بالمجموعة الرابعة مع ساحل العاج وألمانيا والبرازيل.

وسيفتتح الأخضر مشواره بمواجهة منتخب ساحل العاج، ثم يلتقي منتخب ألمانيا، قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة البرازيل.

السعوديون المتأهلون للأولمبياد







المنتخب الأولمبي لكرة القدم



يوسف بوعريش (سباح)



علي الخضراوي (كرة طاولة)



حسين علي رضا (تجديف)



سعيد المطيري (رمي بالمسدس)



طارق حامدي (فنون قتالية - كاراتيه)



سليمان حماد (فنون قتالية - جودو)



محمود آل حميد (رفع أثقال)



سراج آل سليم (رفع أثقال)



ياسمين الدباغ (سباق 100م)



مازن الياسين (سباق 400 م)



القائمة النهائية لأولمبي الأخضر

وضمت القائمة 22 لاعبا هم: أمين بخاري، محمد الربيعي، زيد البواردي، حمد اليامي، خليفة الدوسري، عبدالإله العمري، سعود عبدالحميد، عبدالله حسون، عبدالباسط هندي، ياسر الشهراني، ناصر العمران، علي الحسن، سلمان الفرج، مختار علي، عبدالرحمن غريب، سامي النجعي، أيمن الخليف، تركي العمار، خالد الغنام، أيمن يحيى، سالم الدوسري، عبدالله الحمدان.