شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. بكاء يوسف أوباما بعد كتب كتابه في حفل زفافه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد زفاف يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بكاء نجم الزمالك بعد كتب كتابه فى أحد الفنادق الكبرى بمنطقة التجمع الخامس، مستغلا فترة الإجازة التي حصل عليها الفريق لمدة 11 يوما.

ونشر أوباما، عبر صفحته على فيس بوك، بث مباشر للحظة كتب كتابه في حضور العديد من نجوم الزمالك الذين حصلو على إجازة لمدة 11 يوما بعد تأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة لشهر أغسطس المقبل.

ومن جانب أخر بدأت اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب فى أعمال تطوير وصيانة ستاد عبد اللطيف أبور رجيلة، واستغل مسؤولو القلعة البيضاء فترة توقف الدوري، وحصول الفريق الأول على راحة سلبية لمدة 11 يوما للقيام بأعمال الصيانة، وتهيئة أرضية الاستاد بالشكل الأمثل.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم 16 يوليو الجارى على ملعب النادى استعدادا للقاء غزل المحلة المقرر له يوم 3 أغسطس المقبل فى الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

ومن ناحية أخري، تدرس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب فكرة تطبيق بعض المعايير الخاصة التى يشترط توافرها فى اللاعبين الذين سيتعاقد معهم النادى فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك تدعيما لصفوف الفريق استعدادا للموسم المقبل.