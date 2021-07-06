شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لحظة عقد قران يوسف أوباما بحضور الأهل والأصدقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النجم يوسف أوباما، صانع ألعاب نادى الزمالك، بزفافه اليوم، بحضور عدد كبير من زملائه نجوم الزمالك والكرة فى مصر، بأحد الفنادق الكبرى بمنطقة التجمع الخامس، مستغلا فترة الاجازة التى حصل عليها الفريق لمدة 11 يوما.

ونشر أوباما، عبر صفحته على فيس بوك، لقطات من عقد المأذون لقرانه وبجواره زوجته، وحوله عدد من أهل العروسين.

ومن جانب أخر بدأت اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب فى أعمال تطوير وصيانة ستاد عبد اللطيف أبور رجيلة، واستغل مسؤولو القلعة البيضاء فترة توقف الدوري، وحصول الفريق الأول على راحة سلبية لمدة 11 يوما للقيام بأعمال الصيانة، وتهيئة أرضية الاستاد بالشكل الأمثل.





ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم 16 يوليو الجارى على ملعب النادى استعدادا للقاء غزل المحلة المقرر له يوم 3 أغسطس المقبل فى الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

ومن ناحية أخري، تدرس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب فكرة تطبيق بعض المعايير الخاصة التى يشترط توافرها فى اللاعبين الذين سيتعاقد معهم النادى فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك تدعيما لصفوف الفريق استعدادا للموسم المقبل.















