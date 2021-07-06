شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف يتحدى على معلول في مران الأهلى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صراعا من نوع خاص بين أيمن أشرف والتونسى على معلول على استاد التتش استعدادا لمواجهة المقاولون الخميس المقبل في الدوري.

ونشر الحساب الرسمى للنادى الأهلى على موقع "تويتر"، صورا لصراع على معلول وأيمن أشرف خلال المران الذى أقيم اليوم استعدادا لمواجهة المقاولون العرب الخميس.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة نظرية مع اللاعبين داخل ملعب التتش قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء اليوم.

وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين عن مواجهة المقاولون العرب، التي تقام مساء الخميس المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وكان موسيماني قد عقد جلسة مع الجهاز المعاون له على هامش المران، للتأكيد على البرنامج التدريبي الذي قام الفريق بتنفيذه اليوم، والذي اشتمل على جانب بدني خفيف وتدريبات الكرة.

كما حرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، على الحديث مع اللاعبين لتحفيزهم ومطالبتهم بالاستمرار في تحقيق أهداف المرحلة الحالية، بداية من مواجهة المقاولون العرب.