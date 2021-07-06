شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اتحاد القدم بعدن يقر البدء بعملية قيد وتسجيل فئة الناشئين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أقر اتحاد كرة القدم بالعاصمة عدن البدء بتدشين عملية القيد والتسجيل للاعبي الاندية الرياضية المشاركة في بطولة فئة الناشئين في الـ 12 من الشهر الجاري وذلك بالنزول الى نادي شمسان بالمعلا بتقييد وتسجيل لاعبيهم.



و أوضح أمين عام اتحاد اللعبة بعدن وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان قيادة الاتحاد التقت اليوم ممثلي الأندية الرياضية لمناقشة البنود الضرورية والخاصة بعملية القيد والتسجيل للاعبي الاندية المشاركة في البطولة وأن الاتحاد حدد انطلاق بطولة الناشئين اعتبارا من بداية اغسطس القادم.