طواف فرنسا: كافنديش على بعد خطوة من رقم ميركس الأسطوري

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باريس : بات الدراج البريطاني المخضرم مارك كافنديش على بعد خطوة واحدة من معادلة الرقم القياسي في عدد المرات التي يفوز بها في إحدى مراحل طواف فرنسا للدراجات الهوائية بنسختها الـ108، بعد فوزه في المرحلة العاشرة الثلاثاء، فيمااحتفظ السلوفيني تاداي بوغاتشار حامل اللقب الموسم الماضي، بالقميص الأصفر وصدارته الترتيب العام.

وهي المرة الثالثة والثلاثون التي يفوز بها كافنديش بإحدى المراحل، والثالثة في النسخة الحالية، ليدنو من الرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة البلجيكي إدي ميركس مع 34 انتصاراً وحقق الأخير هذا الإنجاز بين عامي 1969 و1975.

وتقدم كافنديش في المرحلة التي امتدت على مسافة 190,7 كلم، على البلجيكيين فوت فان ارت وياسبر فيليبسن، في حين جاء الفرنسي ناصر بوهاني رابعا.

وقال كافنديش "انا سعيد للغاية. لم اقم بشيء كبير، كل ما كان عليه هو انجاز العمل الذي قام به زملائي، لقد كانوا رائعين".

اما بوغاتشار فقال "لم يكن اليوم سهلا على الاطلاق لأن الرياح كانت قوية جدا وشعرنا بالشد العصبي في اواخر السباق، لكن في النهاية تدبرنا امرنا كما يجب".

ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة التاسعة:

1 البريطاني مارك كافنديش 4:14.07 ساعات

2 البلجيكي فوت فان ارت التوقيت ذاته

3 البلجيكي ياسبر فيليبسن التوقيت ذاته

4 الفرنسي ناصر بوهاني التوقيت ذاته

5 الاسترالي مايكل ماتيوز التوقيت ذاته

ترتيب الخمسة الأوائل في الترتيب العام:

1 السلوفيني تاداي بوغاتشار 38:25.17 ساعة

2 الأسترالي بن أوكونور بفارق 2:01 د

3 الكولومبي ريغوبرتو أوران بفارق 5:18 د

4 الدنماركي يوناس فينغيغارد بفارق 5:32 د