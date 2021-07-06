شكرا لقرائتكم خبر عن صاحب القاضية في الإسماعيلى: معندناش فرق بين أساسي وإحتياطي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث عبد الغنى محمد لاعب فريق الاتحاد السكندري، عن هدفه القاتل في مرمى الإسماعيلي خلال مباراة الفريقين أمس، موضحا أنه يوجه الشكر للجهاز الفني بقيادة حسام حسن على الثقة في قدراته قائلا: "أهدى هذا الهدف لوالدي ووالدتي لأنهما الداعمان الأكبر لى في الكرة".

وقال عبد الغنى محمد في تصريحات لموقع الاتحاد الرسمي: "اشكر الجماهير التي تدعمنا في كل المباريات خارج وداخل الإسكندرية ونتمنى تحقيق طموحاتهم، خاصة في ظل الدعم الذي يلقاه الاتحاد هذا الموسم".

وتابع نجم الاتحاد السكندري: "الاتحاد مفيهوش لاعب أساسيا وآخر احتياطيا، كلنا نلعب على قلب رجل واحد، وهذا الفوز يمنحنا أريحية كبيرة للاستعداد في فترة التوقف لاستكمال المسيرة التي نقدمها بشكل متميز في اللقاءات الأخيرة".

وانتهت مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري بفوز الاتحاد السكندري 1/2 ضمن مباريات الجولة الـ29 للدوري والمقامة على استاد الإسماعيلية، وتقدم الاتحاد السكندري عن طريق خالد قمر في الدقيقة 56 وتعادل الإسماعيلي من ركلة جزاء في الدقيقة 78 عن طريق اري بابل، وفي الدقيقة 88 ينجح محمد عبد الغني لاعب الاتحاد السكندري فى إحراز هدف الفوز.

بدأ الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من: محمد فوزي ، محمد عادل، محمد عمار، مروان صحراوى، باهر المحمدى، عمر الوحش، محمد حسن، محمد صادق، فخر الدين بن يوسف، شكرى نجيب، بنسون شيلونجو.

فيما جاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي: محمد صبحى، صبرى رحيل، محمود رزق، السيد سالم، مروان عطية، أحمد مانجا، هشام صالح، خالد الغندور، فوزى الحناوى، عمار حمدى، خالد قمر.

بهذة النتيجة يحتل الإسماعيلى المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة، بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 9 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 10 مواجهات، وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفا، وما زالت لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الرابع برصيد 41 نقطة، بعد أن لعب 28 مباراة، فاز في 11 لقاء وتعادل في 8 مواجهات وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 33 هدفا وتلقت شباكه 33 هدفا.