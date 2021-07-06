شكرا لقرائتكم خبر عن الطويلة: إعلان تفاصيل انتقال كريم فؤاد للأهلي في مؤتمر صحفي بعد نهائي إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد الطويلة رئيس نادي النجوم أن صفقة انتقال كريم فؤاد لاعب الفريق والمعار إلى إنبي إلى النادي الأهلي شبه حسمت ولا يتبقى سوى توقيع العقود بين الجانبين والإعلان عن الصفقة.

قال الطويلة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنه يرفض كشف التفاصيل الخاصة بالتعاقد بناء على الاتفاق الذي تم مع إدارة الأهلي بعدم الإعلان عن أية كواليس خاصة بالمفاوضات أو الأمور المالية بالصفقة لحين الانتهاء من مباراة الأهلي بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 17 يوليو الجارش.

شدد الطويلة على أن هناك مؤتمر صحفي سيتم تنظيمه بعد نهائي إفريقيا للإعلان عن تفاصيل انتقال كريم فؤاد للأهلي، مشيرا إلى أن الناديين اتفقا على كل الأمور المالية الخاصة بالصفقة ولا يتبقى سوى توقيع العقود بين الطرفين والإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.

أوضح أن الأهلي اتفق على عدم الإعلان عن أية تفاصيل تخص الصفقة قبل الانتهاء من مباراته ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي إفريقيا باعتبارها مباراة غاية في الأهمية للفريق الفيومي.