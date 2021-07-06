شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية بطلا لكأس العرب للشباب بعد الفوز على الجزائر 2 / 1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج منتخب شباب السعودية بلقب بطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عاما التي أقيمت فى مصر، بعد تغلبه على نظيره الجزائري 2-1 في المباراة النهائية للبطولة اليوم بإستاد الدفاع الجوى.

تقدم المنتخب السعودي بعد 3 دقائق من بداية المباراة، بتوقيع مصعب الجوير، وأضاع عبدالله هادي فرصة تعزيز التقدم بعد 15 دقيقة بإهدار ركلة جزاء.

وفى الشوط الثاني وفي الدقيقة 53 تعادل عادل بولبينة لمنتخب الجزائر، ليعيد محاربي الصحراء إلى اللقاء من جديد، لكن الأخضر حسم اللقاء في الدقيقة 77 عن طريق لاعبه محمد سليمان بكر، الذي سجل الهدف الثاني ، لتنهتي المباراة بنتيجة 2-1

وتعتبر هذه المرة هي الثانية التي يحقق فيها المنتخب السعودي اللقب في تاريخه، بعد فوزه بالتخصص على الجزائر، التي توج للمرة الأولى على حسابها أيضا عام 1985.