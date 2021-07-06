شكرا لقرائتكم خبر عن احتفال لاعبى الأهلي بعودة محمد محمود للتدريبات الجماعية بعد طول غياب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل لاعبو الأهلي بمشاركة محمد محمود في جزء من المران الجماعي للفريق الأحمر بعد غياب طويل منذ إصابته بقطع في الرباط الصليبي للمرة الثانية.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة نظرية مع اللاعبين داخل ملعب التتش قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء اليوم.

وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين عن مواجهة المقاولون العرب، التي تقام مساء الخميس المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وكان موسيماني قد عقد جلسة مع الجهاز المعاون له على هامش المران، للتأكيد على البرنامج التدريبي الذي قام الفريق بتنفيذه اليوم، والذي اشتمل على جانب بدني خفيف وتدريبات الكرة.

كما حرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، على الحديث مع اللاعبين لتحفيزهم ومطالبتهم بالاستمرار في تحقيق أهداف المرحلة الحالية، بداية من مواجهة المقاولون العرب.