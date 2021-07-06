شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة عن عدم حصول الشناوى والونش على لقاح كورونا: ليس إجباريا فى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو اتحاد الكرة ، أن الثنائى محمد الشناوى و محمود الونش لاعبا الأهلى والزمالك على الترتيب، خضعا اليوم لكشف طبى كامل تحت إشراف الجهاز الطبى للمنتخب الأولمبى بقيادة الدكتور أيمن زين ، ونفس الأمر بالنسبة لأحمد حجازى لاعب اتحاد الكرة وعبد الرحمن مجدى لاعب الاسماعيلى.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن محمد الشناوى ومحمود الونش وعبد الرحمن مجدى لم يحصلوا على لقاح كورونا ، لأن اللقاح ليس إجباريا قبل المشاركة فى الأولمبياد، بينما حصل أحمد حجازى على لقاح كورونا فى السعودية قبل المجيء إلى مصر.

وأعلن شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، قائمة اللاعبين الـ 22 المقرر مشاركتهم فى نهائيات دورة الألعاب الأولمبية التى ستنطلق الشهر الجارى فى طوكيو.

وتضمنت القائمة ثلاثة لاعبين فوق السن الأولمبي هم: محمد الشناوي وأحمد حجازي ومحمود الونش.

وفيما يلي قائمة اللاعبين كاملة:

لحراسة المرمى: محمدالشناوي- محمد صبحي- محمود جاد

الدفاع: أحمد أبو الفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبد السلام- أحمد رمضان "بيكهام" - أسامة جلال-كريم العراقي.

الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي -إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي - إبراهيم عادل- عبد الرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر.

الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.