شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة عن عدم حصول الشناوى والونش على لقاح كورونا: ليس إجباريا فى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو اتحاد الكرة ، أن الثنائى محمد الشناوى و محمود الونش لاعبا الأهلى والزمالك على الترتيب، خضعا اليوم لكشف طبى كامل تحت إشراف الجهاز الطبى للمنتخب الأولمبى بقيادة الدكتور أيمن زين ، ونفس الأمر بالنسبة لأحمد حجازى لاعب اتحاد الكرة وعبد الرحمن مجدى لاعب الاسماعيلى.
وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن محمد الشناوى ومحمود الونش وعبد الرحمن مجدى لم يحصلوا على لقاح كورونا ، لأن اللقاح ليس إجباريا قبل المشاركة فى الأولمبياد، بينما حصل أحمد حجازى على لقاح كورونا فى السعودية قبل المجيء إلى مصر.
وتضمنت القائمة ثلاثة لاعبين فوق السن الأولمبي هم: محمد الشناوي وأحمد حجازي ومحمود الونش.
وفيما يلي قائمة اللاعبين كاملة:
لحراسة المرمى: محمدالشناوي- محمد صبحي- محمود جاد
الدفاع: أحمد أبو الفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبد السلام- أحمد رمضان "بيكهام" - أسامة جلال-كريم العراقي.
الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي -إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي - إبراهيم عادل- عبد الرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر.
الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.