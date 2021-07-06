شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. محمد عبد المنصف أفضل حارس بالدوري المصري هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت أرقام حراس المرمى بالدورى المصري هذا الموسم، تفوق لافت لحارس فريق وادي دجلة محمد عبد المنصف، الذي مازال يرتدى قفازه في عامه الـ44 ويرفض أن ينحني للزمن مدافعا عن تاريخه مع الكرة المصرية، كأكثر الحراس في مصر والعالم خوضا للمواسم المتتالية بأي دورى برصيد 25 موسما.

وتفوق محمد عبد المنصف على جميع حراس الدورى المصري وحل عمر رضوان ثانيا وإسلام طارق ثالثا فيما غاب محمد الشناوى حارس الأهلى وحراس الزمالك الثلاثة الذين تعاقبوا على حماية عرين ألبيض، عن قائمة أفضل ثلاثة حراس هذا الموسم.

وتفوق عبد المنصف في الانقاذات والتصديات ودقة التمرير والتصدى لضربات الجزاء، على كل حراس الدورى، بينما تفوق عليه عدد من الحراس في عدد مرات الشباك النظيفة (كلين شيت).

وجاءت أرقام عبد المنصف كالتالي:

المباريات: 26 لقاء

كلين شيت: 7 مباريات

التصديات: 82 من أصل 113 محاولة

تصدى لضربات الجزاء: 6 من أصل 9

انقاذ إنفرادات: 8 من 17

دقة تمرير قصير: 91%

تمرير طولي: 42 %