شكرا لقرائتكم خبر عن أكوى وروماريو خارج حسابات زعيم الثغر فى المباريات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندرى، لاعبى فريقه باخراج الثنائي روماريو ويليامز وإيمانويل أوكوى من حساباتهما بعد هروبهما من النادي ورفضهما العودة لصفوف الفريق بحجة المشاركة مع منتخبا بلديهما في الأجندة الدولية التي أقيمت مطلع الشهر الماضى.

وكشف مصدر أن العميد تحدث مع لاعبيه وقال "ما حدث من الأوغندى إيمانويل أكوى والجامايكي روماريو ويليامز، لا يمت للاحتراف بصلة، الثنائي حصلا على جميع مستحقاتهم، ومع ذلك غدروا بالنادي في موقف وتوقيت صعب".

وتابع حسام حسن للاعبى زعيم الثغر: "لأننا لم نقصر معهم ربنا كافائنا بالفوز في ثلاثة مباريات والتعادل في مباراة من أخر 4 مباريات خاصها الفريق مع أن ثلاثة مباريات منهم كانوا خارج الإسكندرية، وهذا دليل على أن نوايا الاتحاد تجاههم كانت سليمة ونظيفة".

واطمئن حسام حسن المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الإتحاد السكندرى على الحالة الصحية للاعب الفريق خالد الغندور والذى تعرض لإصابة شديدة بالوجه فى مباراة الأمس أمام الإسماعيلى والتى انتهت بفوز سيد البلد بهدفين مقابل هدف.

وخضع الغندور لأشعة مقطعية على المخ للإطمئنان على سلامة مراكز الإحساس وبعد الاطمئنان على سلامته خضع اللاعب لاشعة على الوجه، وسيتم عرض اللاعب على طبيب جراحة الوجه لتحديد موعد الجراحة حيث سيتم عمل شرائح بالوجه ويحتاج اللاعب إلى راحة لن تقل عن شهر ونصف.

ومنح حسام حسن اللاعبين 5 أيام راحة لإلتقاط الأنفاس حيث يعانى سيد البلد من الإجهاد والإصابات والغيابات، ومن المنتظر ان يعقد حسام حسن فترة إعداد مصغرة عقب الراحة للإستعداد لموقعه الزمالك بالاسكندرية بعد عودة توقف الدورى .