مصدر يوضح لمصراوي حقيقة العرض التركي لإمام عاشور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

كشف مصدر مُقرب من لاعب نادي الزمالك إمام عاشور حقيقة وصول عرض تركي لضم اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي ، إلى أن اللاعب لا يُعلم أي شيء عن النادي التركي الذي تقدم بعرض لضمه.

وأتم المصدر تصريحاته بالتشديد على أن اللاعب يُركز خلال الفترة الحالية على الظهور بشكل طيب مع المنتخب الأولمبي في دورة طوكيو والمنافسة مع الزمالك على بطولتي الدوري والكأس.

وكان نادر شوقي، وكيل اللاعبين، قد أشار في تصريحات تليفزيونية، إلى أن هناك نادٍ تركي مهتم بضم لاعب الزمالك إمام عاشور.