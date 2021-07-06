رسمياً.. المغربي أشرف حكيمي ينضم إلى باريس سان جيرمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن نادي باريس سان جيرمان، عن ضم المغربي الدولي أشرف حكيمي، قادماً من نادي إنتر ميلان الإيطالي.

ونجح النادي الباريسي في الحصول على خدمات الظهير الأيمن صاحب الـ22 عاماً، بعقد يمتد لـ5 سنوات حتى 2026.

ولم يكشف نادي العاصمة الفرنسية، أي تفاصيل مادية، تخص صفقة انتقال حكيمي من إنتر ميلان إلى باريس سان جيرمان.

وأشار نادي باريس سان جيرمان، إلى أن النجم المغربي سيرتدي القميص رقم 2 مع الفريق الفرنسي.

وقال أشرف حكيمي بعد توقيع عقده: "أشعر بفخر كبير اليوم، بعد تجربتي في إسبانيا وألمانيا وإيطاليا، قدم لي باريس سان جيرمان الفرصة لاكتشاف بطولة جديدة تحت ألوان أحد أكثر الأندية شهرة في العالم".

وأضاف: "لا أطيق الانتظار لمقابلة زملائي الجدد في الفريق والجماهير وأشعر بالحماس الذي يسود في ملعب الأمراء، أشارك نفس الطموحات الكبيرة مع الجهاز الفني واللاعبين".

واختتم حكيمي: "سأبذل قصارى جهدي لأمنح فريقي ما يتوقعه مني".