مران الأهلي.. عودة محمد هاني ومشاركة أولى لمحمد محمود

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

انتظم محمد هاني، ظهير أيمن الأهلي، في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "مختار التتش"، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب في بطولة الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة المقاولون العرب التي تقام مساء الخميس المقبل ضمن منافسات الأسبوع الـ26 لبطولة الدوري.

وانتظم هاني في مران الأهلي الجماعي بعد الانتهاء من تنفيذ البرنامج التأهيلي الذي خضع له، للتخلص بشكل نهائي من إصابته التي تعرض لها في العضلة الأمامية.

وخضع محمد هاني لفحوصات طبية تحت إشراف أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي، للتأكد من جاهزيته للمشاركة في المران الجماعي.

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية قبل انطلاق المران، وفقًا للإجراءات الطبية المتبعة للاطمئنان على حالة الجميع قبل المباريات الرسمية.

من جانبه، شارك محمد محمود، لاعب وسط الفريق، في جزء من المران الجماعي للمرة الأولى، بعد الاطمئنان على حالته بشكل نهائي، والتأكد من سلامته وفقًا للفحوصات الطبية الأخيرة التي خضع لها، تحت إشراف أحمد أبو عبلة.

وكان محمد محمود أنهى برنامجه التأهيلي الذي قام بتنفيذه بعد خضوعه لجراحة في الركبة أبعدته عن المشاركة الجماعية خلال الفترة الماضية.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق أمس عقب مباراة سموحة، التي نجح خلالها الأهلي في تحقيق الفوز بأربعة أهداف دون رد.