بيان رسمي من الزمالك بشأن الاستغناء عن بعض لاعبيه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نفى باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، ما تردد عن الاستغناء عن بعض عناصر الفريق أو ضم لاعبين جدد.

وأضاف كارتيرون خلال تصريحات للموقع الرسمي، أنه متمسك بكل العناصر في الوفت الحالي، وأنه لم يجلس مع المسؤولين عن الكرة وهما: "الكابتن فاروق جعفر، أو الكابتن حسين السيد"، بصدد هذا الملف مطلقًا، وأن كل تركيزه منصب على: "بطولة الدوري وكأس مصر"، وذلك بحسب ما جاء في بيان النادي.

ومن جانبه قال فاروق جفعر مستشار مجلس الإدارة، إن الغرض من هذه التسريبات -عن الاستغناء عن بعض اللاعبين- معروف للجميع، وذلك بقصد هدم استقرار الفريق.

وأضاف جعفر أن كارتيرون لم يتحدث -مطلقًا- عن قائمة الموسم الجديد، خاصة أن الموسم الجاري ما زال مستمرًا.