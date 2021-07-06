شاهد فيديو اهداف السعودية والجزائر في نهائي كأس العرب للشباب.. بكر يحسمها للصقور

شاهد فيديو اهداف مباراة السعودية والجزائر في نهائي كأس العرب للشباب (تحت 20 سنة)، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 6-7-2021.

حقق المنتخب السعودي لقب بطولة كأس العرب تحت 20 سنة، للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على نظيره الجزائري بنتيجة (2-1)، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي بمدينة القاهرة في مصر.

وسجل هدفي منتخب السعودية كل من، مصعب الجوير في الدقيقة (3)، ومحمد بكر في الدقيقة (77)، في المقابل أحرز عادل بولبينة الهدف الوحيد لمنتخب الجزائر في الدقيقة (54).

انطلقت صافرة بداية مباراة الجزائر والسعودية من الحكم الإماراتي “سلطان محمد صالح يوسف الحمادي”، في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، 16:00 بتوقيت الجزائر، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت عمان.

ودخل منتخب الجزائر المباراة بالتشكيلة التالية: نبيل وناس – ريان دهيليس – صالح بن دريس – عبد الرزاق مهرة – مهدي توينتي – عفاري شكال – ياسين تيطراوي – آدم دجوي – يونس آيت عامر – عصام بو عون – عادل بولبينة.

بينما بدأ المنتخب السعودي بالتشكيل الآتي: أسامة المرمش – سليمان هزازي – محمد الدوسري – محمد سليمان – عبد العزيز الفرج – عبد الملك العييري – فيصل الصبياني – عبد الله الزيد – مصعب الجوير – عبد العزيز العليوة – عبد الله رديف.

أنهى المنتخب السعودي الشوط الأول متقدمًا في النتيجة بهدفٍ دون مقابل سجله، مصعب الجوير، في الدقيقة الثالثة، بعد خطأ فادح من دفاع الجزائر.

واستغل لاعب نادي الهلال السعودي تمريرة مدافع منتخب الجزائر بالخطأ داخل منطقة الجزاء، بعد انطلاقة سريعة مكنته من اللحاق بالكرة قبل مدافعي الافناك، وسدد كرة مباشرة بخارج القدم سكنت شباك الحارس نبيل وناس.

وأضاع عبد الله رديف فرصة إضافة الهدف الثاني لمنتخب السعودية في الدقيقة (18)، بعدما أهدر ضربة جزاء تصدى لها الحارس الجزائري ببراعة.

وفي الشوط الثاني، وبالتحديد عند الدقيقة (53) نجح منتخب الجزائر في تعديل النتيجة عبر المهاجم “عادل بولبينة”، بعدما قابل عرضية أتت من الجهة اليسرى بتسديدة على الطائر استقرت في الشباك السعودية.

ولكن عاد منتخب السعودية من جديد ليأخذ الأفضلية بالهدف الثاني عن طريق مدافع النادي الاهلي السعودي “محمد سليمان بكر” عند الدقيقة (77)، إثر تسديدة على الطائر لعرضية جاءت من ضربة ركنية.

وحاول المنتخب الجزائري العودة بالنتيجة في الدقائق المتبقية من المباراة، ولكنه وجد دفاعًا صلبًا من منتخب السعودية، لتنتهي بفوز الأخضر على الأفناك بهدفين مقابل هدف واحد.

شاهد فيديو اهداف السعودية والجزائر في نهائي كأس العرب للشباب