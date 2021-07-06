تعرف على نتيجة مباراة الرجاء وحسنية أكادير في الدوري المغربي ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 6-7-2021، لحساب الجولة الـ 26 والتي تقام على الملعب الكبير لأكادير.

ابتعد نادي الرجاء عن صدارة ترتيب الدوري المغربي بشكل كبير لصالح غريمه الوداد بفارق 9 نقاط، بعدما تلقى الخسارة الثانية على التوالي أمام وداد الأمة في الجولة الماضية بنتيجة (2-1)، وقبل ذلك خسر أمام يوسفية برشيد بهدفٍ دون مقابل.

على الجهة المقابلة، يدخل نادي حسنية أكادير المباراة منتشيًا بتحقيق الفوز أمام سريع وادي زم في الجولة الماضية بالبطولة المغربية الاحترافية، وسيسعى إلى استغلال تراجع الرجاء لاقتناص الثلاث النقاط والاقتراب أكثر من المراكز المؤهلة للمنافسات القارية.

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