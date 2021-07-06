سجل الابطال | بطولات منتخب اسبانيا عبر التاريخ

يعتبر منتخب اسبانيا والملقب بـ “الماتادور واللاروخا” من أقوي وأعرق المنتخبات في قارة أوروبا والعالم حيث يحتل التصنيف السادس ضمن أفضل منتخبات العالم ويشرف على شؤونه الاتحاد الإسباني، وفى هذا السياق نستعرض معكم سجل بطولات منتخب اسبانيا عبر التاريخ.

تأسس الإتحاد الإسباني والمعروف بـ “الاتحاد الملكي” في عام 1904، وانضم إلى الفيفا في عام 1913، وكان من الاتحادات المؤسسة للاتحاد القاري للعبة يويفا سنة 1954، ويشرف على بطولة الدوري الإسباني “لاليجا” وأيضا جميع الدرجات الأولى والثانية والثالثة، وكأس ملك إسبانيا وكأس كتلونيا، والسوبر الإسباني، وبطولات الشباب والناشئين الإسبانية.

يعتبر منتخب اسبانيا هو البطل المتوج بكأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا، وأيضاً بطل يورو 2008 ويورو 2012، وقد كان الأول بالتصنيف العالمي للمنتخبات، حيث عاش طفرة حقيقية بكرة القدم في هذه السنوات الأخيرة بعد أن غاب طويلاً.

وشارك المنتخب الإسباني في كأس العالم خمسة عشر مرة، واستضاف البطولة مرة واحدة سنة 1982، وحقق اللاروخا أفضل إنجاز حين فاز باللقب سنة 2010 تحت قيادة المدرب “فيسنتي ديل بوسكي” وبفضل هدف أندريس إنييستا في شباك المنتخب الهولندي، وقد غاب الفريق عن بطولة كأس العالم في ست مناسبات آخرها عام 1974.

كما شارك المنتخب الإسباني في بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو” عشر مرات، ومنذ المشاركة الأولى سنة 1964 التي جرت على الأراضي الإسبانية تمكن من إحراز اللقب الأول له، وأضاف إلى خزائنه لقبين آخرين متتاليين عامي 2008 و2012 في إنجاز لم يسبقه إليه أي منتخب أوروبي.

وفي الألعاب الأولمبية تمكن المنتخب الإسباني من حصد الميدالية الفضية في أول مشاركاته بدورة 1920 ببروكسيل، وبعد تغيير قوانين مشاركة المنتخبات في دورات الألعاب الأولمبية تمكن الماتادور من حصد الميدالية الذهبية في دورة برشلونة 1992، والفضية في دورة سيدني 2000.

جدير بالذكر ان المسابقة الدولية الوحيدة التي استعصت على المنتخب الإسباني هي بطولة كأس القارات التي شارك بها مرتين، وكانت أفضل نتيجة حققها هي الوصافة بعد الهزيمة في النهائي 3-0 أمام البرازيل بالماراكانا عام 2013.

إليكم سجل بطولات منتخب اسبانيا الأول

كأس العالم

البطل مرة واحدة عام: (2010)

المركز الرابع عام: (1950)

كأس أمم أوروبا

البطل 3 مرات أعوام: (1964، 2008، 2012)

الوصيف مرة واحدة عام: (1984)

كأس القارات

الوصيف مرة واحدة: (2013)

المركز الثالث مرة واحدة عام: (2009)

دورة الألعاب الأولمبية

الميدالية الذهبية مرة واحدة عام: (1992)

الميدالية الفضية مرتين عامي: (1920، 2000)

سجل بطولات منتخب اسبانيا تحت 21 سنة

بطولة أمم أوروبا

البطل 5 مرات أعوام: (1986، 1998، 2011، 2013، 2019)

الوصيف 3 مرات أعوام: (1984، 1996، 2017)

سجل بطولات منتخب اسبانيا تحت 20 سنة

كأس العالم تحت 20 سنة

البطل مرة واحد عام: (1999)

الوصيف مرتين عامي: (1985، 2003)

سجل بطولات منتخب اسبانيا تحت 19 سنة

بطولة أوروبا تحت 19 سنة

البطل 9 مرات أعوام: (1995، 2002، 2004، 2006، 2007، 2011، 2012، 2015، 2019)

الوصيف 4 مرات أعوام: (1957، 1964، 1996، 2010)

سجل بطولات منتخب اسبانيا تحت 17 سنة

كأس العالم

الوصيف 4 مرات أعوام: (1991، 2003، 2007، 2017)

المركز الثالث مرتين عامي: (1997، 2009)

بطولة أوروبا