مشاهدة مباراة الرجاء وحسنية أكادير في بث مباشر البطولة المغربية إنوي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة الرجاء وحسنية أكادير في البطولة المغربية إنوي، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 6-7-2021.

تُقام مباراة الرجاء وحسنية أكادير ضمن الجولة الـ 26 في البطولة المغربية إنوي، على الملعب الكبير لأكادير، وتنقل على قناة المغربية الرياضية بصوت المعلق الرياضي “عبد الصمد ولد شهيبة”.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الرجاء وحسنية أكادير، في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت المغرب، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت عمان.

ابتعد نادي الرجاء عن صدارة ترتيب الدوري المغربي بشكل كبير لصالح غريمه الوداد بفارق 9 نقاط، بعدما تلقى الخسارة الثانية على التوالي أمام وداد الأمة في الجولة الماضية بنتيجة (2-1)، وقبل ذلك خسر أمام يوسفية برشيد بهدفٍ دون مقابل.

ويتواجد الرجاء في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المغربي، حيث جمع 48 نقطة من 25 مباراة، فاز في 14 لقاء، وتعادل في 6، وخسر في 5 مناسبات، وسجل لاعبوه 38 هدفًا، واهتزت شباكه 21 مرة.

على الجهة المقابلة، يدخل نادي حسنية أكادير المباراة منتشيًا بتحقيق الفوز سريع وادي زم في الجولة الماضية، وسيسعى إلى استغلال تراجع الرجاء لاقتناص الثلاث النقاط والاقتراب أكثر من المراكز المؤهلة للمنافسات القارية.

ويقبع حسنية أكادير في المركز الخامس بجدول الترتيب، حيث جمع 33 نقطة من 25 مباراة، فاز في 8 مناسبات، وتعادل في 9، وخسر في 8 لقاءات، وسجل لاعبوه 21 هدفًا، واهتزت شباكه 21 مرة.