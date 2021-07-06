شاهد فيديو اهداف مباراة البرازيل وبيرو في نصف نهائي كوبا أمريكا.. إبهار نيمار يصنع الانتصار

شاهد فيديو اهداف مباراة البرازيل وبيرو في نصف نهائي كوبا أمريكا 2021، والتي شهدت تألق نجم السيليساو نيمار جونيور.

قاد نيمار جونيور منتخب البرازيل إلى نهائي كوبا أمريكا 2021، بعدما فاز على نظيره منتخب بيرو بهدفٍ دون مقابل، في المباراة التي أقيمت على استاد ماني جارينشا الوطني بمدينة برازيليا.

وسجل هدف المباراة الوحيد لصالح منتخب البرازيل أمام بيرو، لاعب خط الوسط لوكاس باكيتا في الدقيقة (35)، من زمن الشوط الأول، بعد مجهود فردي أكثر من رائع في الصناعة من قبل نيمار جونيور.

وروض نيمار تمريرة ريتشارليسون من بعد منتصف الملعب وأنطلق بسرعة كبيرة من الجهة اليسرى مقتحمًا منطقة الجزاء قبل أن يرواغ ثلاثة لاعبين من منتخب بيرو بمهارة كبيرة، ومرر كرة على طبق من ذهب إلى باكيتا الذي وضعها في الشباك بسهولة.

ومن المقرر أن يخوض منتخب البرازيل المباراة النهائية على ملعب ماركانا في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية فجر الأحد المقبل، مع الفائز من مواجهة الأرجنتين وكولومبيا، التي ستقام فجر الأربعاء.

وتأهل منتخب البرازيل إلى نصف نهائي كوبا أمريكا 2021، بعد فوزه على منتخب تشيلي في دور الثمانية بهدفٍ دون مقابل، وقبل ذلك احتل صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط.

وغاب عن صفوف منتخب البرازيل في مواجهة بيرو، المهاجم جابرييل جيسوس الذي تعرض للطرد أمام تشيلي، والمدافع فيليبي بسبب الإصابة، بينما افتقد منتخب الأنكا نجم نادي الهلال السعودي آندري كاريلو بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

شاهد فيديو اهداف وملخص مباراة البرازيل وبيرو في نصف نهائي كوبا أمريكا