ويمبلدون: خروج مدفيديف من ثمن النهائي

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بطولة ويمبلدون (المملكة المتحدة) : خرج الروسي دانييل مدفيديف المصنف ثانيا عالميا من الدور ثمن النهائي لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بخسارته أمام البولندي هيربرت هوركاش الثامن عشر 6 2 و6 7 (2 7) و6 3 و3 6 و3 6 الثلاثاء.

واستكمل مدفيديف وهوركاش مباراتهما اليوم بعدما توقفت الإثنين بسبب المطر ثم الظلام والنتيجة 6 2 و6 7 (2 7) و6 3 و3 4.

ويلتقي هوركاش في الدور المقبل مع السويسري روجيه فيدرر الثامن عالميا والساعي إلى اللقب التاسع في البطولة الإنكليزية.

وبات هوركاش (24 عاما) رابع بولندي يبلغ الدور ربع النهائي في ويمبلدون بعد فويتيك فيباك (1980) وييري يانوفيتش ولوكاش كوبوت (2013).

وقال هوركاش "كانت استعداداتي من أجل تقديم أداء أفضل خصوصا في الأمور التي لم تنجح أمس. وأعتقد أنني قمت بعمل جيد".

وفي مباراته المقبلة ضد فيدرر الذي أكد أنه يعجب به وهو الذي جعله يختار ممارسة كرة المضرب، أوضح هوركاش الذي حقق أفضل نتيجة له في البطولات الأربع الكبرى في مسيرته الاحترافية حتى الآن، أنه يأمل "في الحصول على القليل من الدعم من الجمهور".

بالنسبة لمدفيديف البالغ من العمر 25 عاما والمتوج الأسبوع قبل الماضي بلقب دورة مايوركا الإسبانية على الملاعب العشبية، فتوقف مشواره الرائع في ويمبلدون عند ثمن النهائي. ففي مشاركته الرابعة في البطولة الانكليزية، نجح للمرة الأولى في تخطي الدور الثالث.