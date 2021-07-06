بطولة إنكلترا: الظهير الأيسر فيربو من برشلونة إلى ليدز يونايتد

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لندن : أكمل ليدز يونايتد الإنكليزي صفقة انتقال الظهير الأيسر الإسباني جونيور فيربو من برشلونة، بحسب ما أعلن الناديان الثلاثاء.

وذكر النادي الكاتالوني في بيان "توصل برشلونة وليدز يونايتد إلى اتفاق حول انتقال جونيور فيربو مقابل 15 مليون يورو. سيتقاضى نادي بلاوغرانا 20% من إعادة البيع المحتملة للاعب".

بدوره، رحب نادي ليدز يونايتد باللاعب من خلال فيديو نشره عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث ظهر اثناء توقيعه على العقد الجديد، بالإضافة الى سيره داخل أروقة ملعب فريقه الجديد.

وكان ليدز يبجث عن بديل للمقدوني الشمالي إزغيان إليوسكي الذي رفض تجديد عقده. خاض الظهير الأيسر المنضم عام 2017 إلى تاسع الدوري الإنكليزي، 36 مباراة في البريميرليغ الموسم الماضي.

ويعتبر فيربو (24 عاما) ثاني لاعب يغادر ملعب "كامب نو" هذا الصيف بعد إعارة الجناح البرتغالي ترينكاو إلى ولفرهامبتون الأحد. وتأتي هذه الخطوات ضمن سعي النادي الكاتالوني إلى توفير السيولة المالية، للنجاح في تجديد عقد أفضل لاعب في العالم ست مرات الأرجنتيني ليونيل ميسي، والذي انتهى عقده في 30 حزيران/يونيو الماضي.

وانضم جونيور فيربو، المولود في مدينة ملقة جنوب إسبانيا، إلى فريق ما دون 19 عاما في ريال بيتيس، قبل احترافه 2018.

ومن ثمّ انتقل الى صفوف برشلونة في صيف العام 2019 مقابل 18 مليون يورو وذلك في عقد امتد حتى العام 2024.

وفي موسمين مع برشلونة، خاض الظهير الأيسر 41 مباراة، من بينها 24 في الدوري الإسباني و10 في دوري ابطال أوروبا. نجح خلالها في تسجيل هدفَين، لكنه عجز عن حجز مكان له كبديل مستقبلي للظهير الدولي جوردي ألبا.