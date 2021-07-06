شكرا لقرائتكم خبر عن "مران الأهلى" مسحة كورونا .. هانى ينتظم ومحمد محمود يظهر للمرة الأولى فى المران الجماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مسحة طبية قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، أستعدادًا لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها الخميس في بطولة الدوري الممتاز، وذلك وفقًا للإجراءات الطبية المتبعة للمزيد من الاطمئنان على حالة الجميع.

ويؤدي الأهلي مرانه في الخامسة مساء اليوم، بعد الانتهاء من الراحة التي حصل عليها أمس للتخلص من حالة الإجهاد.

هذا وانتظم حمد هاني في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم على ملعب التتش، بعد الانتهاء من تنفيذ البرنامج التأهيلي الذي خضع له، للتخلص بشكل نهائي من إصابته التي تعرض لها في العضلة الأمامية.

وخضع محمد هاني لفحوصات طبية تحت إشراف الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي، للتأكد من جاهزيته للمشاركة في المران الجماعي.

فى الوقت نفسه شارك محمد محمود، في جزء من المران الجماعي للمرة الأولى، بعد الاطمئنان على حالته بشكل نهائي، والتأكد من سلامته وفقًا للفحوصات الطبية الأخيرة التي خضع لها، تحت إشراف الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي. وكان محمد محمود قد أنهى برنامجه التأهيلي الذي قام بتنفيذه بعد خضوعه لجراحة في الركبة أبعدته عن المشاركة الجماعية خلال الفترة الماضية.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على سموحة بأربعة أهداف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد الماضي في إطار منافسات الجولة 28 في بطولة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراة مهمة أمام المقاولون العرب بعد غد الخميس، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز خلالها، ومواصلة الانتصارات في مشوار الحفاظ على لقب البطولة.