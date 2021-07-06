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كارتيرون: متمسك بجميع لاعبى الزمالك ولم أناقش ملف الراحلين

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القاهرة - سامية سيد - أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك النادي الأكثر تتويجا في القارة في القرن العشرين تمسكه بجميع اللاعبين الحاليين بصفوف الفريق، نافيًا كل ما يتردد في الساحة حاليا عن الاستغناء عن بعض اللاعبين أو ضم لاعبين جدد للموسم الجديد.

 

أضاف كارتيرون فى تصريحاته لموقع الزمالك الرسمى، أنه متمسك بمجموعة اللاعبين الحاليين بصفوف الفريق، وأنه لم يجلس مع المسئولين عن الكرة وهما فاروق جعفر أوحسين السيد بصدد هذا الملف مطلقا، وأن كل تركيزه منصب على بطولة الدوري العام وكأس مصر.

 

وفي نفس السياق أكد فاروق جعفر مستشار مجلس الإدارة للكرة أن الغرض من التسريبات عن الاستغناء عن بعض اللاعبين معروف للجميع؛ لهدم استقرار الفريق قبل الجولات السبع المقبلة في الدوري، وأن كارتيرون لم يتحدث مطلقا عن قائمة الموسم الجديد لأنه ببساطة الموسم الحالي لم ينتهي بعد.

 

وأشار مستشار الكرة إلى أن الجميع داخل نادي الزمالك يعمل بجد واجتهاد لإنجاح الموسم الكروي الحالي، وتحقيق البطولات لتضاف إلى دولاب بطولات الزمالك في الألعاب المختلفة.

 

وكان المدير الفنى لفريق الزمالك حدد برنامج الفريق خلال فترة توقف الدورى الفترة المقبلة، حيث قرر منح اللاعبين راحة لمدة 11 يومًا ابتداء من اليوم، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم 16 يوليو الجارى على ملعب النادى استعدادا للقاء غزل المحلة المقرر له يوم 3 أغسطس المقبل فى الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

 

وحذر كارتيرون لاعبى الفريق من الإفراط فى تناول الأطعمة التى تساعد على زيادة الوزن، وذلك خلال فترة الإجازة الطويلة، وشدد الخواجة الفرنسى على اللاعبين ضرورة الحفاظ على معدل أوزانهم وعدم الإفراط فى تناول الأطعمة الدسمة، خاصة فى ظل ابتعادهم عن التدريبات لفترة طويلة.

وطلب المدرب من اللاعبين خوض برنامج تدريب منزلى بشكل يومى من أجل الحفاظ على معدل اللياقة البدنية، كما طلب أن يتم متابعة هذا البرنامج مع الجهاز الفنى عن طريق الواتس آب.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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