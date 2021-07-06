شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية .. أول دورة ألعاب أولمبية أقيمت فى أثينا للرجال فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أول نسخة من دورة الألعاب الأولمبية أقيمت عام 1896 فى أثينا باليونان ولم يشارك فيها سوى الرجال فقط دون النساء، وتقام دورة الألعاب الأولمبية كل أربع سنوات فى دولة مختلفة.

وأقيمت الألعاب الأولمبية الصيفية الأولى فى أثينا باليونان خلال الفترة من 6 إلى 15 أبريل عام 1896، وافتتحها الملك جورج الأول وإلى جانبه دى كوبيرتان فى استاد باناثينيك التاريخى.

الألعاب كانت محصورة على الجرى فقط، وكان الرياضيون يبقون مدة ثلاثين يوما تحت رقابة أهل مدينة "ايليس" التى كانت مسئولة عن تنظيم المباريات، ثم بدأت هذه الألعاب فى عام 633 ق.م، ولم يسمح للنساء بالاشتراك فيها ولا حتى مشاهدتها، وكان الفائز فى هذه الألعاب يتوج بتاج من الزيتون البرى.

قام بتجديد فكرة إقامة الألعاب الأولمبية فى عصرها الحديث، الرياضى الفرنسى بييرد يكوبرتان، حيث دعا لهذه الفكرة من السوربون فى 25 نوفمبر 1892، ثم دعا إلى مؤتمر عام 1894، حضره مندوبين من بلاد مختلفة.

وفى البداية كانت توقد مشاعل على جبل أولمب ثم يبدأ سباق المشاعل على ظهور الخيل بالليل، وعندما عقدت دورة برلين 1936، حمل اللاعبون المشاعل من أولمب إلى برلين، حيث تمكن ثلاثة آلاف عداء من قطع المسافة بين أولمب وبرلين مقدارها 1837 ميلا فى اثنى عشر يوما.