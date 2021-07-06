شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن استعدادات المنتخب الأولمبى قبل السفر إلى طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا صوت يعلو فوق صوت المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب، الذى يستعد لخوض مباريات أولمبياد طوكيو التى تنطلق الشهر الجارى، خاصة وأن الجهاز الفنى أعلن بالفعل عن قائمة اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار لهذه المهمة الصعبة.

س: كم لاعبا اختاره شوقى غريب لأولمبياد طوكيو؟

ج: ضم شوقى غريب 22 لاعبا هم فى حراسة المرمى: محمدالشناوي- محمد صبحي- محمود جاد، الدفاع: أحمد أبو الفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبد السلام- أحمد رمضان "بيكهام" - أسامة جلال-كريم العراقي، الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي -إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي - إبراهيم عادل- عبد الرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر، الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.

س: متى يبدأ المنتخب الأولمبى معسكره الأخير قبل الأولمبياد؟

ج: من المقرر أن يبدأ المنتخب الأولمبى معسكره الأخير يوم الخميس المقبل بمشاركة جميع اللاعبين ماعدا سداسى النادى الأهلى.

س: هل استقر الجهاز الفنى على خوض مباريات ودية قبل الأولمبياد؟

يعكف الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب، على دراسة أكثر من سيناريو فى طريق الاستعداد لأولمبياد طوكيو التى تنطلق الشهر الجارى، حيث لم يحسم شوقى غريب ورفاقه حتى الأن برنامج الإعداد النهائى للأولمبياد، ويناقش شوقى غريب حاليا مع اتحاد الكرة إمكانية خوض مباراة ودية أو أكثر قبل الأولمبياد، على أن تقام المباراة فى طوكيو حيث لم يحدد المنتخب الاولمبى حتى الأن موعد السفر إلى طوكيو.

س: هل تم تحديد موعد السفر إلى الأولمبياد؟

ج: حتى الأن لم يحدد شوقى غريب الموعد النهائى لسفر البعثة المصرية لكرة القدم إلى الأولمبياد.

س: كيف سيتم حل أزمة سفر لاعبى الأهلى إلى طوكيو بعد النهائى الافريقى بالمغرب؟

ج: اتحاد الكرة قرر تشكيل لجنة لحل أزمة سفر رباعى النادى الأهلى من المغرب إلى طوكيو للمشاركة في الأولمبياد يوم 18 يوليو الجارى، بعد الحصول على استثناء من الفيفا واللجنة الأولمبية الدولية بوصول اللاعبين إلى طوكيو ودخول الفقاعة الطبية يوم 19 يوليو بدلا من 17 كما كان مقررا، ويخشى المنتخب الأولمبى من تأخر وصول رباعى الأهلى وعلى رأسهم محمد الشناوى حارس المرمى، ما يعنى غيابهم عن المباراة الأولى أمام اسبانيا يوم 22 يوليو الجارى، لذا قرر اتحاد الكرة تشكيل لجنة لحل أزمة سفر رباعى الأهلى إلى طوكيو بحيث يصل الرباعى يوم 18 يوليو الجارى.