شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا: لم نحسم مصير الصفقات والموسم ما زال طويلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عادل مصطفى المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا إن الجهاز الفنى بقيادة ضياء السيد لم يحسم مصير الصفقات الجديدة المقرر التعاقد معها في الموسم الجديد مؤكدا أنهم لم يعقدوا جلسة مع الإداراة.

أكد مصطفى في تصريحات لـ"الخليج 365" أن الجهاز الفني ينصب تركيزه بالفترة الحالية على ما تبقى من مباريات، خصوصا أن الموسم ما زال طويلا ويحتاج من الجميع أن يكونوا على أتم الاستعدادا للمنافسة على المراكز المتقدمة بجدول الدورى.

أضاف عادل مصطفى:" نعمل يتوجب علينا فعله ويقابلنا سوء توفيق في النتائج خصوصا أن معظم المباريات سيراميكا يكون متفوق فيها ولكن في النهاية لم يحالفه الانتصار والفترة القادمة ستشهد تحسن في النتائج والأداء".

وغابت الانتصارات عن سيراميكا في آخر 6 مباريات، حيث خسر أمام إنبي بهدفين نظيفين وتعادل مع سموحة بهدف لمثله وتعادل مع طلائع الجيش بهدفين مقابل هدفين وخسر أمام الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين وتعادل مع أسوان بهدف لمثله.

واصل فريق سيراميكا نزيف النقاط بالدورى، واكتفى بالتعادل الإيجابي أمام اسوان بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين، الجمعة، ضمن الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وسجل أحمد ياسر ريان هدف سيراميكا والمباراة الوحيد في الشوط الثاني، ليرفع رصيده من الأهداف إلى 15 هدفا في صدارة هدافي الدوري، وبفارق 3 أهداف عن وصيف الهدافين أشرف بن شرقي لاعب الزمالك، قبل أن يتعادل محمود شبانة لأسوان في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع ليحصد زهرة الجنوب نقطة ثمينة تعزز من فرص بقائه بالدورى هذا الموسم.

بهذه النتيجة، يظل سيراميكا فى المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة، بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 8 مباريات، وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه 35، وما زالت لديه مباراة مؤجلة مع الأهلي، فيما يحتل أسوان المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة، بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 7 وخسر 15 مواجهة، وسجل لاعبوه 21 هدفا وتلقت شباكه 45 هدفا، وما زالت لديه مباراة مؤجلة مع الأهلي.