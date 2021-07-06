شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تتأهل إلى ثمن نهائى بطولة باشتاد السويد المفتوحة للتنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت ميار شريف بطلة مصر في التنس، في التأهل إلى ثمن نهائي بطولة باشتاد السويد المفتوحة للتنس بعد الفوز على البريطانية فرانسيسكا جونز بمجموعتين لواحدة ، وذلك في إطار استعدادات ميار شريف للمشاركة في اولمبياد طوكيو 2020 .

وتستعد فتاة مصر الذهبية لأولمبياد طوكيو 2020، حيث تعتبر أول امرأة مصرية تشارك فى الأولمبياد، وترفع اسم مصر فى طوكيو 2020 مع البعثة الأولمبية المصرية، ممثلة عن لعبة التنس.