شكرا لقرائتكم خبر عن عودة العصر الذهبى لسلة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يكن يتخيل جمهور الزمالك عامة و السلة خاصة ، أن يعود الفريق الأبيض الى عصره الذهبى ، من اقتناص البطولات ، و صيد الجوائز ، في مختلف البطولات ، وذلك في فترة قصيرة، لم تتعدى الثلاثون يوما، وبالتحديد 28 يوم بين التتويج ببطولة أفريقيا، بطولة دورى السوبر .

منذ تولى حسين لبيب ولجنته إدارة نادى الزمالك ، و دخلت السلة مع غيرها في قائمة الإنجازات التي تحسب للجنة لبيب، حيث استطاع الفريق أن يتوج ببطولة أفريقيا لكرة السلة ، والتي أقيمت لأول مرة تحت إشراف الـ NBA ، وبعد مرور أيام قليلة توج الفريق بطولة دورى السوبر، ليحقق الثنائية مع اللجنة الجديدة ، ليضاف الإنجاز إلى إنجازات اليد والطائرة وتصدر فريق الكرة لبطولة الدورى حتى الان .

تغلب فريق الزمالك على كل الفرق التي واجهها في بطولة أفريقيا التي أقيمت برواندا مايو الماضى ، و حقق العلامة الكاملة ، وجاء التتويج بالتغلب على المنستيرى التونسى ، في المباراة النهائية .

و في بطولة الدورى ، تمكن الفريق ان يصل إلى النهائي و ألتقى مع الاتحاد السكندرى وتعادل الفريقان 2/2 في المواجهات التي التقيا فيها ، وتم الاحتكام الى مباراة حاسمة ، فتعادلا في الوقت الأصلى ، و لجأ الحكم الى وقت إضافى لحسم البطل ، و التي حسمها الأبيض ، معلنا التتويج باللقب ، و الفوز بثانى البطولات مع اللجنة الجديدة .

ولم يتوقف إنجاز الزمالك في السلة عند هذا الحد ، بل أن عدد من لاعبى الفريق تم تتويجهم بجائزة الأفضل في نهاية الموسم ، وهم توج أنس أسامة لاعب نادي الزمالك بجائزة أفضل لاعب في سلسلة النهائيات، فيما حصل مهاب ياسر على جائزة أفضل ناشيء في البطولة.