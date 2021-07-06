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عودة العصر الذهبى لسلة الزمالك

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القاهرة - سامية سيد -  لم يكن يتخيل جمهور الزمالك عامة و السلة خاصة ، أن يعود الفريق الأبيض الى عصره الذهبى ، من اقتناص البطولات ، و  صيد الجوائز ، في مختلف البطولات ، وذلك في فترة قصيرة، لم تتعدى الثلاثون يوما، وبالتحديد 28 يوم بين التتويج ببطولة أفريقيا،  بطولة دورى السوبر .

منذ تولى حسين لبيب ولجنته إدارة نادى الزمالك ، و دخلت السلة مع غيرها في قائمة الإنجازات التي تحسب للجنة لبيب، حيث استطاع الفريق أن يتوج ببطولة أفريقيا لكرة السلة ، والتي أقيمت لأول مرة تحت إشراف الـ  NBA   ، وبعد مرور أيام قليلة توج الفريق بطولة دورى السوبر، ليحقق الثنائية مع اللجنة الجديدة ، ليضاف الإنجاز إلى إنجازات اليد والطائرة وتصدر فريق الكرة لبطولة الدورى حتى الان .

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تغلب فريق الزمالك على كل الفرق التي واجهها في بطولة أفريقيا التي أقيمت برواندا مايو الماضى ، و حقق العلامة الكاملة ، وجاء التتويج بالتغلب على المنستيرى التونسى ، في المباراة النهائية .

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و في بطولة الدورى ، تمكن الفريق ان يصل إلى النهائي  و ألتقى مع الاتحاد السكندرى وتعادل الفريقان 2/2 في المواجهات التي التقيا فيها ، وتم الاحتكام الى مباراة حاسمة ، فتعادلا في الوقت الأصلى ، و لجأ الحكم الى وقت إضافى لحسم البطل ، و التي حسمها الأبيض ، معلنا التتويج باللقب ، و الفوز بثانى البطولات مع اللجنة الجديدة .

ولم يتوقف إنجاز الزمالك في السلة عند هذا الحد ، بل أن عدد من لاعبى الفريق تم تتويجهم بجائزة الأفضل في نهاية الموسم ، وهم توج أنس أسامة لاعب نادي الزمالك بجائزة أفضل لاعب في سلسلة النهائيات، فيما حصل مهاب ياسر على جائزة أفضل ناشيء في البطولة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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