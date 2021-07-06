شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أعمال الصيانة باستاد عبد اللطيف أبو رجيلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بدأت اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب في أعمال تطوير وصيانة ستاد عبد اللطيف أبور رجيلة، واستغل مسؤولو القلعة البيضاء فترة توقف الدوري، وحصول الفريق الأول على راحة سلبية لمدة 11 يوما للقيام بأعمال الصيانة، وتهيئة أرضية الاستاد بالشكل الأمثل.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم 16 يوليو الجاري على ملعب النادي استعدادا للقاء غزل المحلة المقرر له يوم 3 أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن ناحية أخري، تدرس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب فكرة تطبيق بعض المعايير الخاصة التي يشترط توافرها في اللاعبين الذين سيتعاقد معهم النادي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك تدعيما لصفوف الفريق استعدادا للموسم المقبل.

وتعقد إدارة الزمالك اجتماعات يومية لانهاء كافة الازمات والمشاكل التي تواجه فريق الكرة وكذلك كل الفرق الرياضية، وتطرقت الاجتماعات لتطبيق معايير معينة علي اللاعبين المرشحين وفي مقدمتها أن يكون لاعبا دوليا خاصة أن كان لاعب أجنبي، وأن يكون قدم مستوي مميز مع ناديه في الموسم الحالي، وذلك عن طريق الأرقام التي حققها اللاعب طوال الموسم، مع تطبيق كشف طبي كامل علي اللاعب قبل التعاقد معه لضمان عدم التعاقد مع لاعب يعاني من إصابة .

وتسعي إدارة الزمالك لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين مميزين يحققون امال الجماهير البيضاء في تحقيق البطولات الموسم المقبل وخاصة بطولة دوري أبطال افريقيا الغائبة عن الزمالك منذ 2002 .