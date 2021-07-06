شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب : 16 مليار جنيه حجم الاستثمار في المجال الرياضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة أن حجم الاستثمار الرياضى في الرياضة وصل إلى 16 مليار جنيها ، وكل هذا بفضل توجيهات القيادة السياسية .

وأضاف صبحى في تصريحات على هامش مؤتمر الرياضة في الجمهورية الجديدة أن الوصول لهذا الشكل من التطور والاستثمارات الرياضية ، يرجع إلى توجيهات القيادة السياسية ، وما هو إلا صياغة بنية أساسية كبيرة، وجديدة تليق بركب الجمهورية الجديدة .

وعن الاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021 ، أكد وزير الرياضة أن اللجنة الأولمبية ستعقد مؤتمرا صحفيا تكشف فيه تفاصيل الدورة من لاعبين و منافسات و مواعيد سفر وغيرها .

وقام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتكريم عدد من نجوم الرياضة على هامش المؤتمر، حيث تم تكريم كلا من حسنى عبد ربه نجم الاسماعيلى والمنتخب السابق، و رمزى صالح نجم الاهلى ومنتخب فلسطين السابق، و تامر بجاتو نجم الاهلى والمنصورة السابق، وهادية حسنى نجمة الريشة الطائرة و عضو مجلس النواب ، والدكتور كمال درويش رئيس الزمالك الأسبق وأحمد ناصر رئيس الاوكسا، وغيرهم من النجوم.