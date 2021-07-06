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وزير الشباب : 16 مليار جنيه حجم الاستثمار في المجال الرياضى

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القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و أن حجم الاستثمار الرياضى في الرياضة وصل إلى 16 مليار جنيها ، وكل هذا بفضل توجيهات القيادة السياسية .

وأضاف صبحى في تصريحات على هامش مؤتمر الرياضة في الجمهورية الجديدة أن الوصول لهذا الشكل من التطور والاستثمارات ، يرجع إلى توجيهات القيادة السياسية ، وما هو إلا  صياغة بنية أساسية كبيرة، وجديدة تليق بركب الجمهورية الجديدة .

وعن الاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021 ، أكد وزير الرياضة أن اللجنة الأولمبية ستعقد مؤتمرا صحفيا تكشف فيه تفاصيل الدورة من لاعبين و منافسات و مواعيد سفر وغيرها .

 وقام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتكريم عدد من نجوم الرياضة على هامش المؤتمر، حيث تم تكريم كلا من حسنى عبد ربه نجم الاسماعيلى والمنتخب السابق،  و رمزى صالح نجم الاهلى ومنتخب فلسطين السابق،  و تامر بجاتو نجم الاهلى والمنصورة السابق، وهادية حسنى نجمة الريشة الطائرة و عضو مجلس النواب ، والدكتور كمال درويش رئيس الزمالك الأسبق وأحمد ناصر رئيس الاوكسا، وغيرهم من النجوم.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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