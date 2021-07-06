شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مؤتمر الأولمبية إلى الأسبوع المقبل لانشغال اللجنة بإجراءت السفر إلى طوكيو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قرر المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية تأجيل المؤتمر الصحفي الذي كان المقرر انعقاده غداً الأربعاء إلي الأسبوع المقبل، من أجل الكشف عن كافة التفاصيل الخاصة بالبعثة المصرية المشاركة في اولمبياد طوكيو 2020 ، بحضور دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة .
ومن المنتظر ، أن يشهد المؤتمر الإعلان عن عدد أفراد البعثة المصرية وكيفية الاستعدادات الأخيرة للاولمبياد ، فضلاً عن شرح كافة الإجراءات الاحترازية المطلوبة من قبل اللجنة الاولمبية الدولية .
أرسلت اللجنة الأولمبية المصرية العدد النهائى للبعثة المصرية المشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020 المقرر انطلاقها 23 يوليو الجارى إلى اللجنة الأولمبية الدولية، وتضمنت 146 لاعباً ولاعبة، بواقع 86 لاعباً و48 لاعبة، ويكون 134 لاعباً أساسياً و12 احتياطياً.
وشكلت اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة دكتور حسن كمال، فريقا طبيا لرصد تحركات اللاعبين المشاركين فى أولمبياد طوكيو ويقوم هذا الفريق الطبى برصد تحركات اللاعبين قبل السفر إلى اليايان بـ 14 يوما، وفقاً لتعليمات اللجنة الأولمبية الدولية.
وتعقد اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية اجتماعا مع أطباء الاتحادات الرياضية خلال الأيام القليلة المقبلة، للتنسيق بشأن سفر البعثة المصرية للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية .