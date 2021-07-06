شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مؤتمر الأولمبية إلى الأسبوع المقبل لانشغال اللجنة بإجراءت السفر إلى طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية تأجيل المؤتمر الصحفي الذي كان المقرر انعقاده غداً الأربعاء إلي الأسبوع المقبل، من أجل الكشف عن كافة التفاصيل الخاصة بالبعثة المصرية المشاركة في اولمبياد طوكيو 2020 ، بحضور دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة .

ومن المنتظر ، أن يشهد المؤتمر الإعلان عن عدد أفراد البعثة المصرية وكيفية الاستعدادات الأخيرة للاولمبياد ، فضلاً عن شرح كافة الإجراءات الاحترازية المطلوبة من قبل اللجنة الاولمبية الدولية .