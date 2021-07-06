شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الزمالك تقترب من الإعلان عن شركة الكرة قبل الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال طارق جبريل المدير المالى فى الزمالك، أن الضوء الأخضر لإنشاء شركة كرة القدم للنادى بدأ يظهر له ملامح سيرى الجميع نور نتائجه خلال فترة قصيرة، مشددا على أمل اللجنة القائمة بالإدارة الحالية أن تنتهى من المشروع بالكامل والإعلان عن إنشاء الشركة بشكل رسمى قبل إجراء الانتخابات المقبلة فى نوفمبر القادم.

وأوضح جبريل، يتم دراسة الأمر الخاص بشركة الكرة من كل جوانبه، من أجل الخروج بهيكلة تنظيمية عالية المستوى، عن طريق شركات متخصصة قمنا بتفويضها بدراسة الموضوع وهيكلته بأسس علمية محترفة حتى يكتب النجاح للشركة، مشيرا إلى أن البداية ستكون تسمية الوظائف وتحديد الخصائص التى يقوم بها كل فرد سيعمل فى الشركة، دون أن يكون هناك أسماء بعينها تم الاتفاق عليها لتتولى إدراة الشركة.

وقال القائم بأعمال مدير صندوق الزمالك، نسعى لتحقيق عائد مادى جديد للزمالك من خلال شركة الكرة التى نعتبرها أحد مصادر الدخل للقلعة البيضاء فى المستقبل، وأيضا مع الاهتمام بدورها الأساسى والأهم فى تنظيم نشاط الكرة على كافة مستوياته من الفريق الأول إلى قطاع الناشئين والأكاديميات، والمساهمة فى إخراج مواهب قادرة على تمثيل الزمالك ومنتخب مصر، واستغلالها بفتح آفاق الاحتراف المبكر أمامها ما يعود بالنفع الكبير على الجميع سواء الزمالك أو مصر.

وكشف طارق جبريل، أن من ضمن التفكير الجارى دراسته فى الوقت الحالى، عرض نسبة من أسهم الشركة لجمهور الزمالك، حتى يكون هناك تداخل بين النادى ومحبيه فى كل العالم وزيادة الارتباط الوثيق بين الطرفين، أكثر مما هو معروف فى الوقت الحالى من حالة الحميمية بين الزمالك وجمهوره.