شكرا لقرائتكم خبر عن طارق جبريل: ملف الكرة الطائرة على طاولة الإدارة وقرارت جيدة خلال ثلاثة أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتقد طارق جبريل المدير المالى لنادى الزمالك، أن هناك اخبار جيدة بخصوص فرق الكرة الطائرة خلال ثلاثة أيام، تشهد الاستقرار على الجهاز الفنى للفريق الأول وباقى فرق الناشئين والجهاز بالكامل.

وأوضح أجتمعنا أول أمس مع الوسيمى رئيس جهاز الكرة الطائرة الجديد، وطلبنا منه دراسة الموقف الخاص بكل ما يخص نشاط اللعبة من فرق و تشكيل أجهزة فنية و موقف اللاعبين، على أن يخطر مدير النشاط الرياضى برؤيته كاملة ، ثم يتبعها قيام الثنائى سويا بعرض الرؤية على لجنة الإدارة نهاية الأسبوع الحالى أو بداية المقبل، لنعتمد ما جاء به من توصيات تخدم اللعبة داخل النادى.

وزاد جبريل نتفهم احتياج فريق الطائرة إلى إحلال وتجديد من خلال الدعم ببعض اللاعبين المحليين المميزين ومحترفين على مستوى عالى، مشددا أن الكرة الطائرة لها كل الدعم مثل باقى الألعاب سواء السلة أو الطائرة وغيرها من اللعبات، خاصة وأن الزمالك له باع طويل فى ألعاب الصالات ومن المهم ان نوليها رعايتنا لتحقيق المزيد من الإنجازات المستقبلية.

وقررت اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك تعيين عبد الحميد الوسيمي رئيسا لجهاز الطائرة بالنادي، وكلفت اللجنة "الوسيمي" بتشكيل الأجهزة الفنية لفرق الطائرة بالنادي خلال الفترة الحالية.

ويعد عبد الحميد الوسيمي أحد أشهر رموز نادي الزمالك ومنتخب مصر في كرة الطائرة، وتولى المسؤولية الفنية لمنتخبات البحرين والهند وجنوب إفريقيا والأردن ومصر، كما تولى مهمة تدريب أندية هليوبوليس والشمس بمصر الجديدة، كما تولى تدريب عدة أندية ألمانية وهولندية بجانب تدريب نادي الجزيرة الإماراتي.