شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يطمئن على " الغندور" ويمنح اللاعبين 5 أيام راحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطمئن حسام حسن المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الإتحاد السكندرى على الحالة الصحية للاعب الفريق خالد الغندور والذى تعرض لإصابة شديدة بالوجه فى مباراة الأمس أمام الإسماعيلى والتى انتهت بفوز سيد البلد بهدفين مقابل هدف.

وخضع الغندور لأشعة مقطعية على المخ للإطمئنان على سلامة مراكز الإحساس وبعد الاطمئنان على سلامته خضع اللاعب لاشعة على الوجه .

وسيتم عرض اللاعب على طبيب جراحة الوجه لتحديد موعد الجراحة حيث سيتم عمل شرائح بالوجه ويحتاج اللاعب إلى راحة لن تقل عن شهر ونصف.

ومنح حسام حسن اللاعبين 5 أيام راحة لإلتقاط الأنفاس حيث يعانى سيد البلد من الإجهاد والإصابات والغيابات .

ومن المنتظر ان يعقد حسام حسن فترة إعداد مصغرة عقب الراحة للإستعداد لموقعه الزمالك بالاسكندرية بعد عودة توقف الدورى .