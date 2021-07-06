شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى يعلن قائمة منتخب الشابات فى بطولة العالم ببلجيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد فتحى المدير الفنى لمنتخب شابات الكرة الطائرة تحت 20 سنة قائمة المنتخب المشاركة فى بطولة العالم ببلجيكا خلال الفترة من 9 و حتى 18 يوليو الجارى .

ومن المقرر أن تغادر البعثة إلى بلجيكا فى الثانية صباح غدا الأربعاء .

و ضمت قائمة اللاعبات كلا من :

1- مى محمود فؤاد

2- أيه النادى

3- فريدة الحناوى

4- مريم ثابت

5- لوجين ياسر

6- أيات ياسين

7- نور إيهاب

8- ندى مرجان

9- سلمى يوسف

10- سابين حسن

11- ملك البحيرى

12- فرح العايدى

وأسفرت قرعة بطولة العالم للشابات تحت 20 سنة عن وقوع مصر فى المجموعة الرابعة بجاني أيطاليا وروسيا وبيلاروسيا.

فيما أسفرت قرعة كأس العالم للناشئات تحت 18 عاما للكرة الطائرة، عن وقوع منتخب مصر بالمجموعة الثانية مع إيطاليا وتركيا والدومنيكان وبيرو في البطلولة التي تستضيفها المكسيك 20-29 سبتمبر المقبل.