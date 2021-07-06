شكرا لقرائتكم خبر عن ندى مجدي تحرز الميدالية الفضية في بطولة العالم للسباحة بالزعانف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت ندى مجدى أبو مسلم، في تحقيق المركز الثانى والتتويج بالميدالية الفضية فى بطولة العالم للسباحة بالزعانف للكبار في سباق 1500 متر والمقامة حالياً في روسيا خلال الفترة من 3 حتى 9 يوليو الجاري ، كما فازت زميلتها السباحة جميلة علي بالمركز الخامس فى نفس السباق.

وتعتبر بطولة العالم للكبار هو أعلى مستوى تنافسى فى العالم وتتويج ندى مجدى بالميدالية الفضية من أبطال العالم هو إنجاز تاريخى جديد للاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ.