شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الاتحاد: حسم التجديد للتوأم بعد الإجازة ونحتاج لـ 8 عناصر جديدة بالفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف طارق سليمان المدرب العام للاتحاد السكندري أن محمد مصيلحي رئيس النادي، تحدث مع الجهاز الفني لحسم ملف التجديد، وقال سليمان في تصريحات لبرنامج "60 دقيقة": محمد مصيلحي تحدث معنا بخصوص التجديد للجهاز، وأعتقد هذا سيحدث بعد انتهاء الإجازة والنادي بحاجة إلى أكثر من 8 لاعبين في الموسم المقبل ونحتاج لاعبين أجانب على مستوى مثل سيسية.

أضاف متحدثاً عن الفوز على الاسماعيلي في الدوري: حققنا فوز مهم جداً على الاسماعيلي رغم أننا نفتقد لأعمدة الفريق الرئيسية بسبب الاصابات بالإضافة للاعبين الأجانب بسبب انضمامهم إلى منتخبات بلادهم، واستطعنا الوصول للمركز الرابع.

واختتم: فوجئنا بإصابة قديمة لرزاق سيسية وهي شرخ في صابونة الركبة، وسيسية كان عنصراً أساسياً في الموسم الماضي وتحامل على نفسه الموسم الجاري وإصابته أثرت علينا، ولكننا نجحنا في تعويض الاصابات.

ووعد محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، لاعبى الفريق الأول، بصرف مكافآت الفوز على الإسماعيلي خلال ساعات، تحفيزا للنتائج المميزة التي يحققها الفريق في آخر الجولات بالدوري، حيث حقق زعيم الثغر انتصارا ثمينا على أسوان، ثم تعادلا مُرضيا أمام المحلة وعودة للانتصارات مرة أخرى على حساب الإسماعيلى.

وهنأ مصيلحى الجهاز الفنى واللاعبين بالفوز الكبير الذي حققه الفريق على الدراويش والذي أعاد الاتحاد مرة أخرى للمنافسة على مقعد بالمربع الذهبي وبالتالي تعزيز فرص العودة للمنافسات القارية الموسم المقبل.

وانتهت مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري بفوز الاتحاد السكندري 2/1 ضمن مباريات الجولة الـ29 للدوري وتقدم الاتحاد السكندري عن طريق خالد قمر في الدقيقة 56 وتعادل الإسماعيلي من ركلة جزاء في الدقيقة 78 عن طريق اري بابل، وفي الدقيقة 88 ينجح محمد عبد الغني لاعب الاتحاد السكندري فى إحراز هدف الفوز.