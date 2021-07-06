الامارات | دوري عربي يشهد إقالة 31 مدرباً في موسم واحد

شكرا لقرائتكم خبر عن دوري عربي يشهد إقالة 31 مدرباً في موسم واحد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقال نادي الكرخ الذي يلعب في الدوري العراقي الممتاز مدرب فريقه الاول ثائر أحمد، قبل ختام الموسم باربع جولات، بالرغم من تمكن الفريق من البقاء للموسم المقبل واحتلاله المركز العاشر برصيد 41 نقطة. وأصبحت هذه الإقالة رقم 31 للمدربين في الموسم الحالي، في رقم قياسي غير مسبوق على مستوى الاقالات للمدربين في العالم وخلال موسم واحد فقد.

ويتصدر نادي الديوانية ترتيب اقالات المدربين بعد أن اقال 5 مدربين تعاقد معهم، وهم كل من حازم صالح وسعد حافظ وقصي منير وسمير كاظم والمدرب البرازيلي لوزانو سوريس، يلي ذلك نادي السماوة بـ 3 اقالات لكل من غالب عبد الحسين وشاكر محمود وسمير كاظم، بينما اقالت اندية اربيل والميناء والطلبة والصناعات الكهربائية والحدود وزاخو والقاسم مدربيها لمرتين فقط في الموسم، وتوزعت الإقالات في باقي الاندية وهي الزوراء والشرطة والنجف ونفط الوسط ونفط البصرة والنفط ونفط ميسان والكرخ والكهرباء على مرة واحد لمدربيها، باستثناء القوة الجوية الذي حافظ على مدربه ايوب اوديشو، ومدرب امانة بغداد عصام حمد طوال الموسم.

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