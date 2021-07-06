موعد مباراة إيطاليا وإسبانيا الليلة في نصف نهائي اليورو.. والقنوات الناقلة والمعلق.. والتشكيل والغيابات

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف ملعب "ويمبلي" في العاصمة البريطانية لندن، مواجهة نارية تجمع بين يواجه المنتخب الإيطالي نظيره الإسباني، في التاسعو مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب "ويمبلي" في العاصمة البريطانية، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

وسيواجه الفائز من موقعة الليلة، في نهائي البطولة، الفائز من مواجهة المنتخبين الإنجليزي والدنماركي، والتي تقام غدا الأربعاء، وذلك يوم الأحد المقبل على ملعب "ويمبلي" أيضا.

تأهل منتخب إيطاليا كمتصدر عن المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، حيث فاز على ويلز وسويسرا وتركيا، وتخطى النمسا في دور 16، وفاز على بلجيكا في ربع النهائي.

أما المنتخب الإسباني فقد جاء في المركز الثاني في المجموعة الخامسة خلف السويد برصيد 5 نقاط، وانتصر على كرواتيا في دور 16 بنتيجة 5-3، وذلك قبل أن يعبر من سويسرا في ربع النهائي بركلات الترجيح.

التشكيل المتوقع لإيطاليا

سيغيب عن إيطاليا المدافع ليوناردو سبينازولا بعد تعرضه للإصابة في مباراة بلجيكا، ومن المتوقع أن يبدأ المدرب روبيرتو مانشيني بالتشكيل الآتي..

جيانلويجي دوناروما

إيمرسون - جيورجيو كيليني - ليوناردو بونوتشي - أليساندرو فلورينزي

ماركو فيراتي - جورجينيو - نيكولو باريلا

لورينزو إنسيني - تشيرو إيموبيلي - فيديريكو كييزا

التشكيل المتوقع لإسبانيا

يغيب عن إسبانيا سارابيا للإصابة، ومن المتوقع أن يعتمد المدرب لويس إنريكي على التشكيل الآتي..

أوناي سيمون

جوردي ألبا - إيميريك لابورت - إريك جارسيا - سيزار آثبليكويتا

بيدري - سيرجيو بوسكيتس - كوكي

داني أولمو - ألفارو موراتا - جيرارد مورينو

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