مصدر لمصراوي: اجتماع لاعتماد الخطيب رئيسًا لبعثة الأهلي في المغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

كشف مصدر داخل النادي، أن مجلس إدارة القلعة الحمراء سيعقد اجتماعا، مساء غدا الأربعاء، لاعتماد رئاسة محمود الخطيب لبعثة الفريق المسافرة لخوض مباراة النهائي الأفريقي في المغرب.

ويسافر فريق الأهلي إلى المغرب بعد مواجهة مصر المقاصة في الدوري، لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وقال المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه في تصريحات خاصة لمصراوي، إن الاجتماع سيشهد اعتماد محمود الحطيب كرئيس لبعثة الفريق المسافرة إلى المغرب.

وأضاف، أن الاجتماع سيتطرق للحديث عن ملف الانشاءات خاصة فيما يتعلق بالتصور الموجود من المهندس الاستشاري لاستغلال مكان المدرج القديم بعد ان يتم هدمه بالكامل .

وأوضح، أن الاجتماع سيشهد مناقشة تشكيل قطاع الناشئين بعد اجتماعه خلال الساعات الأخيرة مع التشيكي ميشال بروكيتش المدير الفني للقطاع، من أجل تطويره بالفترة المقبلة.