مصدر لمصراوي: موقف الأهلي "قوي" بشأن مستحقاته في صفقة رمضان إلى ستوك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد مصدر بالأهلي، قوة موقف النادي بشأن حصوله على مستحقاته لدى ستوك سيتي في صفقة انتقال رمضان صبحي لاعب الفريق الأحمر السابق إلى صفوف النادي الإنجليزي في صيف 2016.

وكان تم تأخير حصول الأهلي على قيمة صفقة رمضان صبحي بسبب مطالبة إدارة القلعة الحمراء بعدم إرسال المبلغ حتى الانتهاء من أزمة قضية شركة مسك والذي منع تغريم النادي من غرامة تصل لما يقرب من 131 مليون جنيه.

وقال المصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "الأهلي حصل علي تأكيدات من المحامي الانجليزي بقوة موقف النادي فيما يخص مستحقاته لدي ستوك سيتي والتي تقدر بـ2.5 مليون دولار من صفقة رمضان صبحي وانه سيتم الحصول عليها قريبا".

وكان الأهلي قد كلف محامي انجليزي بمتابعة القضية وبالفعل تم رفع دعوي قضائية ضد ستوك سيتي وتم تقديم صورة من الحكم الذي حصل عليه النادي ضد شركة مسك.

وأضاف المصدر: "الآن الأمور في الأمتار الأخيرة وبات النادي قريبا من الحصول علي باقي مستحقاته المالية".

وأكد المصدر أن النادي قدًم صيغة حكم المحكمة فيما يخص النزاع السابق مع مسك وتم اعتماده من الخارجية المصرية وتقديمه للمحكمة الفيدرالية لوقف الحجز علي فلوس الأهلي وإلغاء الحكم الذي كانت قد حصلت عليه شركة مسك.