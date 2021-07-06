ناجلسمان مازال يشعر بالذهول بشأن وظيفته الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

قال جوليان ناجلسمان إنه مازال يشعر بالذهول بوظيفته الجديدة كمدير فني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، وذلك قبل قيادة أول مران للفريق غدا الأربعاء.

وقال في مقطع فيديو نشره النادي اليوم الثلاثاء :"بالطبع يجب أن أضرب نفسي أحيانا لكي أصدق. هذا بالفعل جنون ومسار غير بديهي لمسيرتي".

وأضاف ناجلسمان، الذي ولد في لاندسبرج آم لش، التي تبعد 65كيلومتراعن ميونخ :"عدت الآن بشكل أو بآخر للمنزل".

وأكد :"أن أكون قادرا على العمل في أحد أكبر الأندية الأوروبية بالطبع هو مزيج استثنائي يجعلني سعيد للغاية، وفي بعض الأحيان يجعلني أضرب نفسي لمعرفة ما إذا كان هذا حقيقيا. ولكن في هذه اللحظة فإن شعوري أنه حقيقي للغاية".

وتعاقد بايرن ميونخ مع ناجلسمان من لايبزج بعقد مدته خمسة أعوام حتى حزيران/يونيو 2026.

وأضاف :" الهدف الرئيسي هو مواصلة المسار الناجح".

وفي الموسم الماضي، توج بايرن ميونخ بلقبه التاسع على التوالي بالدوري الألماني (بوندسليجا).

وأضاف :" الأمر لا يتعلق بقلب الأمور، وجعل كل شيء جديد. الأمر يتعلق بإيقاظ الجودة الموجودة بالفريق في كل مباراة بشكل مثالي".